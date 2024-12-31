Аннулировать бронирование через Дію — в Украине запустили новую услугу

В "Дії" можно аннулировать бронирование — для чего это нужно
Руководители и уполномоченные лица компаний теперь могут аннулировать бронирование военнообязанных работников на портале "Дія". Результата ждать нужно около суток.
Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры во вторник, 31 декабря.
Для чего нужна функция
Разработчики портала "Дія" отмечают, что эта функция позволяет аннулировать отсрочку забронированному сотруднику и предоставить её другому.
"Достигли лимита забронированных сотрудников? Разбронируйте сотрудника и предоставьте отсрочку другому — онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", — говорится в сообщении.
Как воспользоваться услугой:
- Авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица.
- Выберите услугу "Аннулирование бронирования сотрудников".
- Подайте заявку с данными о сотрудниках для разбронирования.
- Проверьте заявку и подпишите её электронной подписью.
- Ожидайте результат в течение суток — на электронной почте и в личном кабинете.
Подчёркивается, что подать заявку на аннулирование можно только раз в 30 дней. Если же компания теряет статус критичности, бронирование аннулируется автоматически.
Ранее мы писали, что в Украине разрешили бронирование еще одной категории граждан.
Также мы сообщали, что восстановлено бронирование работников через "Дію".
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