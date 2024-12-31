Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В "Дії" можно аннулировать бронирование — для чего это нужно arrow

В "Дії" можно аннулировать бронирование — для чего это нужно

31 декабря 2024 13:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Аннулировать бронирование через Дію — в Украине запустили новую услугу
Приложение "Дія". Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Руководители и уполномоченные лица компаний теперь могут аннулировать бронирование военнообязанных работников на портале "Дія". Результата ждать нужно около суток.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Для чего нужна функция

Разработчики портала "Дія" отмечают, что эта функция позволяет аннулировать отсрочку забронированному сотруднику и предоставить её другому.

"Достигли лимита забронированных сотрудников? Разбронируйте сотрудника и предоставьте отсрочку другому — онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", — говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугой:

  • Авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица.
  • Выберите услугу "Аннулирование бронирования сотрудников".
  • Подайте заявку с данными о сотрудниках для разбронирования.
  • Проверьте заявку и подпишите её электронной подписью.
  • Ожидайте результат в течение суток — на электронной почте и в личном кабинете.

Подчёркивается, что подать заявку на аннулирование можно только раз в 30 дней. Если же компания теряет статус критичности, бронирование аннулируется автоматически.

Ранее мы писали, что в Украине разрешили бронирование еще одной категории граждан.

Также мы сообщали, что восстановлено бронирование работников через "Дію".

Дия мобилизация бронирование отсрочка еБронирование Бронь от мобилизации

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

13:11 Некоторые страны уже встретили Новый год — во сколько отмечают

13:10 Что энергетики из Украины могут дать Европе — в Укрэнерго сказали

13:04 В "Дії" можно аннулировать бронирование — для чего это нужно

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:58 В каких областях Украины в 2024 году гудели сирены дольше всего

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

12:46 Собственный дом в Украине — как узаконить стройку в 2025 году

12:42 Налоговая и Госфинмониторинг получили новых руководителей

12:39 Как будут работать ЦПАУ в Одессе на праздники

13:11 Некоторые страны уже встретили Новый год — во сколько отмечают

13:10 Что энергетики из Украины могут дать Европе — в Укрэнерго сказали

13:04 В "Дії" можно аннулировать бронирование — для чего это нужно

12:58 В каких областях Украины в 2024 году гудели сирены дольше всего

12:46 Собственный дом в Украине — как узаконить стройку в 2025 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:42 Налоговая и Госфинмониторинг получили новых руководителей

12:39 Как будут работать ЦПАУ в Одессе на праздники

12:33 Сирия заявила о желании стратегического партнерства с Украиной

12:28 До конца 2025 года доллар может подорожать до 47 грн — детали

12:20 В ГПСУ показали впечатляющие удары по оккупантам на Харьковщине

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия