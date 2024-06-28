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В "Дії" в скором времени начнут тестировать бронирование от мобилизации

28 июня 2024 00:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В "Дії" в тестовом режиме запустят услугу бронирования от мобилизации — когда
Смартфон с открытым приложением "Дія". Фото: diia.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В ближайшее время на портале "Дія" начнут тестировать сервис бронирования от мобилизации. Такую услугу запустят уже в начале июля.

Об этом в четверг, 27 июня, в эфире телемарафона "Едині новини" сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам главы Минцифры, сейчас электронное бронирование в "Дії" на стадии разработки. В первую очередь этот сервис станет доступным для предприятий, которые критически важны для экономики страны.

Напомним, в начале июня правительство приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія". Такое новшество позволит упростить и ускорить процесс бронирования.

Также мы сообщали, что Кабмин принял новые правила бронирования от мобилизации для ряда профессий. Периоды отсрочки для разных категорий также изменились и составляют от одного года до всего срока мобилизации.

Дия
мобилизация
бронирование
Бронь от мобилизации

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