В "Дії" в тестовом режиме запустят услугу бронирования от мобилизации — когда

Смартфон с открытым приложением "Дія". Фото: diia.gov.ua

В ближайшее время на портале "Дія" начнут тестировать сервис бронирования от мобилизации. Такую услугу запустят уже в начале июля.

Об этом в четверг, 27 июня, в эфире телемарафона "Едині новини" сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам главы Минцифры, сейчас электронное бронирование в "Дії" на стадии разработки. В первую очередь этот сервис станет доступным для предприятий, которые критически важны для экономики страны.

Напомним, в начале июня правительство приняло постановление, которое позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія". Такое новшество позволит упростить и ускорить процесс бронирования.

Также мы сообщали, что Кабмин принял новые правила бронирования от мобилизации для ряда профессий. Периоды отсрочки для разных категорий также изменились и составляют от одного года до всего срока мобилизации.