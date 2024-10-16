У Telegram створили акаунт фейкової "техпідтримки" застосунку Резерв+

У Держспецзв'язку попередили українців про нову шахрайську схему щодо "Резерв+"
В Україні фіксують поширення шкідливих програм через Telegram. Громадянам пишуть шахраї нібито від підтримки застосунку "Резерв+".
Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку у середу, 16 жовтня.
Шахрайська схема у Telegram
Так, через обліковий запис @reserveplusbot у Telegram шахраї поширюють повідомлення про необхідність встановлення "спеціального програмного забезпечення" з прикріпленим архівом RESERVPLUS.zip. Цей бот імітує технічну підтримку застосунку "Резерв+".
У травні цього року такий обліковий запис дійсно зазначався як один з офіційних контактів. Наразі деталі інциденту з’ясовуються, спеціалісти вжили заходів для мінімізації загрози.
Наразі посилання у Telegram, які були опубліковані раніше на офіційних сторінках держорганів, ведуть на зловмисний обліковий запис. Тому українців закликали не взаємодіяти з ним та не завантажувати будь-які файли.
Якщо ви могли стати жертвою цієї атаки, звертайтеся за номером + 38 (044) 281-88-25 або на електронну пошту incidents@cert.gov.ua.
Нагадаємо, клієнт ПриватБанку втратив 127 тисяч гривень через дії шахраїв.
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