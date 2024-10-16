В Telegram создали аккаунт фейковой "техподдержки" приложения Резерв+

В Госспецсвязи предупредили украинцев о новой мошеннической схеме по поводу "Резерв+"
В Украине фиксируют распространение вредоносных программ через Telegram. Гражданам пишут мошенники якобы от поддержки приложения "Резерв+".
Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи в среду, 16 октября.
Мошенническая схема в Telegram
Так, через аккаунт @reserveplusbot в Telegram мошенники распространяют сообщения о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом RESERVPLUS.zip. Этот бот имитирует техническую поддержку приложения "Резерв+".
В мае этого года такая учетная запись действительно указывалась как один из официальных контактов. В настоящее время детали инцидента выясняются, специалисты приняли меры для минимизации угрозы.
Сейчас ссылки в Telegram, которые были опубликованы ранее на официальных страницах госорганов, ведут на мошенническую учетную запись. Потому украинцев призвали не взаимодействовать с ним и не загружать какие-либо файлы.
Если вы могли стать жертвой этой атаки, обращайтесь по номеру + 38 (044) 281-88-25 или по электронной почте incidents@cert.gov.ua.
Напомним, клиент ПриватБанка потерял 127 тысяч гривен из-за действий мошенников.
Также мы писали, что в Сумской области задержали мошенников, которые обманывали людей, говоря, что их родные попали в ДТП.
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