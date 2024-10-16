В Telegram создали аккаунт фейковой "техподдержки" приложения Резерв+

Мессенджер Telegram. Фото: unsplash.com

В Украине фиксируют распространение вредоносных программ через Telegram. Гражданам пишут мошенники якобы от поддержки приложения "Резерв+".

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи в среду, 16 октября.

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Так, через аккаунт @reserveplusbot в Telegram мошенники распространяют сообщения о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом RESERVPLUS.zip. Этот бот имитирует техническую поддержку приложения "Резерв+".

В мае этого года такая учетная запись действительно указывалась как один из официальных контактов. В настоящее время детали инцидента выясняются, специалисты приняли меры для минимизации угрозы.

Сейчас ссылки в Telegram, которые были опубликованы ранее на официальных страницах госорганов, ведут на мошенническую учетную запись. Потому украинцев призвали не взаимодействовать с ним и не загружать какие-либо файлы.

Если вы могли стать жертвой этой атаки, обращайтесь по номеру + 38 (044) 281-88-25 или по электронной почте incidents@cert.gov.ua.

Напомним, клиент ПриватБанка потерял 127 тысяч гривен из-за действий мошенников.

Также мы писали, что в Сумской области задержали мошенников, которые обманывали людей, говоря, что их родные попали в ДТП.