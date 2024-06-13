Мобилизация в Украине — Черновицкий ТЦК роликом призвал украинцев вступать в ВСУ

Военнообязанный убегает от ТЦК. Фото: скриншот

Черновицкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки не прекращает выпускать видео, призывающие украинцев присоединиться к рядам ВСУ. В новом видео военные показали уклонистам "будущую реальность".

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого ОТЦК в четверг, 13 июня.

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В Черновицком ОТЦК отметили, что украинские военные, преодолевая огромные потери и совершая героические поступки, сдерживают агрессию противника. Там добавили, что если украинцы не сплотятся, мы стоим перед риском потерять наше государство и будущее.

"Наши воины ценой крови, потерь и сверхчеловеческих усилий отражают нашествие врага. Они нуждаются в подкреплении и зовут стать бок о бок с ними. Чтобы защитить нас и в конце концов прогнать с нашей земли оккупанта. Без участия каждого, кто способен защищать родную землю, мы рискуем потерять Украину, рискуем не иметь будущего", — говорится в сообщении.

Концепция создания серии мотивационных видеороликов и их реализация принадлежит военнослужащему Вальтеру Шефферу.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

Также рекрутинг добровольцев может быть более перспективным, чем мобилизация. Над этим сейчас работают Генеральный штаб и Министерство обороны.