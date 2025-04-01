Мешканця Чернігова судили за те, що він під різними приводами виманював у бійців ЗСУ гроші

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Згідно з вироком Новозаводського районного суду Чернігова, 38-річного жителя міста було засуджено за шахрайство у відношенні військовослужбовців. Він під різними приводами систематично виманював у них гроші.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

Читайте також:

Деталі справи

Слідчі встановили, що зловмисник протягом 2022 року, використовуючи різноманітні вигадані ситуації, обманним шляхом отримав від військових значні суми грошей. До числа таких ситуацій належали нібито необхідність оплати оренди евакуатора, придбання ліків для себе та хворого родича, ремонту автомобіля, відкриття власного бізнесу тощо.

За результатами розслідування було встановлено 41 епізод шахрайських дій, внаслідок яких потерпілі зазнали збитків на суму понад 600 тисяч гривень.

Вирок суду

Суд визнав обвинуваченого винним у шахрайстві та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі, зобов'язавши також відшкодувати потерпілим моральну шкоду.

Раніше повідомлялось, що у Сумській області відбувся суд щодо привласнення приватним підприємством артезіанських свердловин. З'ясувалося, що угода про обслуговування була укладена з порушенням вимог.

А в Одесі військовий курсант опинився в центрі гучного кримінального розслідування. Його підозрюють у скоєнні розбійного нападу із застосуванням зброї.