Жителя Чернигова судили за то, что он под разными предлогами выманивал у бойцов ВСУ деньги

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно приговору Новозаводского районного суда Чернигова, 38-летний житель города был осужден за мошенничество в отношении военнослужащих. Он под разными предлогами систематически выманивал у них деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

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Детали дела

Следователи установили, что злоумышленник в течение 2022 года, используя различные вымышленные ситуации, обманным путем получил от военных значительные суммы денег. К числу таких ситуаций относились якобы необходимость оплаты аренды эвакуатора, приобретение лекарств для себя и больного родственника, ремонта автомобиля, открытие собственного бизнеса и тому подобное.

По результатам расследования было установлено 41 эпизод мошеннических действий, в результате которых потерпевшие понесли убытки на сумму более 600 тысяч гривен.

Приговор суда

Суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, обязав также возместить потерпевшим моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Сумской области состоялся суд по присвоению частным предприятием артезианских скважин. Выяснилось, что соглашение об обслуживании было заключено с нарушением требований.

А в Одессе военный курсант оказался в центре громкого уголовного расследования. Его подозревают в совершении разбойного нападения с применением оружия.