Працівниця лікарні в Черкасах збула чоловіку метадон, аби визнати його наркозалежним

Проходження медичного огляду. Ілюстративне фото: Час Пік

У Черкасах судитимуть двох громадян, які організували схему для ухилення від мобілізації. За отримання підроблених документів ділки просили 6000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури у Facebook у середу, 21 серпня.

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Правоохоронці встановили, що 38-річна завідувачка одного із комунальних закладів охорони здоров’я та її спільник незаконно оформили на стаціонар військовозобов'язаного, видавши його за наркозалежного. Таким чином він мав отримати відстрочку від мобілізації та визнання непридатності до військової служби.

Для підтвердження діагнозу організатори схеми знайшли наркотичний засіб "метадон", аби імітувати наявність в чоловіка наркотичної залежності. За це він мав заплатити 6000 доларів — під час отримання першої частини в розмірі 4400 правоохоронці затримали посередника.

Наразі суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 180 тисяч гривень. Водночас медпрацівниця отримала нічний домашній арешт.

У разі визнання спільників винними їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури