Работница больницы в Черкассах сбыла мужчине метадон, чтобы признать его наркозависимым

Прохождение медицинского осмотра. Иллюстративное фото: Час Пік

В Черкассах будут судить двух граждан, организовавших схему для уклонения от мобилизации. За получение поддельных документов дельцы просили 6000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры в Facebook в среду, 21 августа.

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Организовали схему для уклонистов

Правоохранители установили, что 38-летняя заведующая одним из коммунальных учреждений здравоохранения и его сообщник незаконно оформили на стационар военнообязанного, выдав его за наркозависимого. Таким образом, он должен был получить отсрочку от мобилизации и признание непригодности к военной службе.

Для подтверждения диагноза организаторы схемы нашли наркотическое средство "метадон", чтобы имитировать наличие у мужчины наркотической зависимости. За это он должен был заплатить 6000 долларов — при получении первой части в размере 4400 правоохранители задержали посредника.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 180 тысяч гривен. В то же время медработница получила ночной домашний арест.

В случае признания подельников виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Скриншот поста прокуратуры