У Армії+ з'явився курс з основ зв'язку на полі бою

Військовий з телефоном в руках. Ілюстративне фото: Армія inform

Міністерство оборони України запустило новий навчальний курс для військових з основ зв'язку на полі бою. Він уже доступний у застосунку "Армія+".

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у вівторок, 26 листопада.

Читайте також:

Курс для військових

"У застосунку "Армія+" запустився новий навчальний курс "Основи звʼязку на полі бою", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що це вже четвертий курс за останні два місяці. Курс зі зв’язку навчить:

що і як казати в рацію, аби вас почули та зрозуміли;

що робити, аби ворог не "засік" вашу радіостанцію і не визначив, де ви;

як користуватися телефоном на фронті, аби не наробити біди;

де і як розміщувати роутери та термінали Starlink.

За словами заступниці міністра Катерини Черногоренко, вже 12 тисяч військових розпочали навчання в "Армії+", а також було видано 4000 сертифікатів про завершення курсів.

"Це доводить, що бійці шукають додаткові джерела знань, щоб навчитися нового чи відточити вже надбані навички", — сказала вона.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, за перші дні роботи системи електронних переведень воїнів в "Армія+" було погоджено вже більш ніж 500 випадків.

Також в Міноборони створили покрокову інструкцію, як подати електронний рапорт в "Армія+".