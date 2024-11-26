В Армии+ появился курс по основам связи на поле боя

В Армии+ запустили новый курс для военных — детали
Министерство обороны Украины запустило новый учебный курс для военных по основам связи на поле боя. Он уже доступен в приложении "Армія+".
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 26 ноября.
Курс для военных
"В приложении "Армія+" запустился новый учебный курс "Основы связи на поле боя", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что это уже четвертый курс за последние два месяца. Курс по связи научит:
- что и как говорить в право, чтобы вас услышали и поняли;
- что делать, чтобы враг не "засек" вашу радиостанцию и не определил, где вы;
- как пользоваться телефоном на фронте, чтобы не случилось беды;
- где и как размещать роутеры и терминалы Starlink.
По словам замминистра Екатерины Черногоренко, уже 12 тысяч военных начали обучение в "Армії+", а также было выдано 4000 сертификатов о завершении курсов.
"Это доказывает, что бойцы ищут дополнительные источники знаний, чтобы научиться новому или отточить уже приобретенные навыки", — сказала она.
Напомним, за первые дни работы системы электронных переводов воинов в "Армія+" было согласовано уже более 500 случаев.
Также в Минобороны создали пошаговую инструкцию, как подать электронный рапорт в "Армія+".
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