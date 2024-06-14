Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow ТЦК вручал повестку и отпускал — на Волыни мужчина получил наказание за уклонение от призыва arrow

ТЦК вручал повестку и отпускал — на Волыни мужчина получил наказание за уклонение от призыва

14 июня 2024 17:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации
Судебное заседание. Фото иллюстративное: скриншот с видео
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Волынской области мужчине вынесли приговор за уклонение от военной службы. Военно-врачебная комиссия признала его подходящим, однако мужчина не явился в пункт сбора.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Приговор для уклониста на Волыни

Обвиняемый военнообязанный является гражданином Украины с профессионально-техническим образованием, холост, нетрудоустроен. Судим он раньше тоже не был.

Сообщается, что 1 августа военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы и в тот же день ему вручили боевую повестку.

Тем не менее, на следующий день мужчина, не имея правовых оснований на отсрочку и без уважительных причин, не явился в пункт сбора.

Рассмотрение права в суде

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что в 2022 году уже был на полигоне, но тогда должностные лица сообщили ему, что он может возвращаться домой, поскольку не годится к военной службе.

В октябре, ноябре и декабре 2022 года ему повторно вручали повестки о вызове в районный ТЦК. И всякий раз, когда он появлялся за повесткой, его отправляли домой.

"Кроме того, в 2022 году через каждые 10 дней его доставляли на полигоны, однако возвращали обратно как непригодного к службе", — говорится в тексте приговора.

По словам мужчины, после получения очередной повестки, он подумал, что ситуация повторится и не явился в пункт сбора.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет заключения. Приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Напомним, что во Львове осудили мужчину за отказ от мобилизации. Он отказался получать боевую повестку, поскольку не признает результаты ВВК.

Также в Ровенской области апелляционный суд не изменил приговор Дубенского горрайонного суда, согласно решению которого военнообязанного приговорили к трем годам заключения. Мужчина не явился за повесткой в ТЦК.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты
мобилизация
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина