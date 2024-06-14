Мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Судебное заседание. Фото иллюстративное: скриншот с видео

В Волынской области мужчине вынесли приговор за уклонение от военной службы. Военно-врачебная комиссия признала его подходящим, однако мужчина не явился в пункт сбора.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета в пятницу, 14 июня.

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Обвиняемый военнообязанный является гражданином Украины с профессионально-техническим образованием, холост, нетрудоустроен. Судим он раньше тоже не был.

Сообщается, что 1 августа военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы и в тот же день ему вручили боевую повестку.

Тем не менее, на следующий день мужчина, не имея правовых оснований на отсрочку и без уважительных причин, не явился в пункт сбора.

Рассмотрение права в суде

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что в 2022 году уже был на полигоне, но тогда должностные лица сообщили ему, что он может возвращаться домой, поскольку не годится к военной службе.

В октябре, ноябре и декабре 2022 года ему повторно вручали повестки о вызове в районный ТЦК. И всякий раз, когда он появлялся за повесткой, его отправляли домой.

"Кроме того, в 2022 году через каждые 10 дней его доставляли на полигоны, однако возвращали обратно как непригодного к службе", — говорится в тексте приговора.

По словам мужчины, после получения очередной повестки, он подумал, что ситуация повторится и не явился в пункт сбора.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет заключения. Приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Напомним, что во Львове осудили мужчину за отказ от мобилизации. Он отказался получать боевую повестку, поскольку не признает результаты ВВК.

Также в Ровенской области апелляционный суд не изменил приговор Дубенского горрайонного суда, согласно решению которого военнообязанного приговорили к трем годам заключения. Мужчина не явился за повесткой в ТЦК.