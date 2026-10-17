Військовослужбовець Геннадій Друзенко. Фото: Новини.LIVE

16 жовтня на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України обговорили ситуацію з військовослужбовцем, правником і співзасновником Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадієм Друзенком. Голова ТСК Олексій Гончаренко, заявив, що комісія хоче отримати офіційні пояснення Національної гвардії України та перевірити, чи врахують медичні обмеження військового під час призначення на нову посаду.

Передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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ТСК запросить документи в Нацгвардії

"Ми зробимо звернення на командувача Національної гвардії України, де витребуємо всі документи. Ми запитаємо про підстави прийняття рішення про ваше переведення", — сказав Олексій Гончаренко.

Після отримання офіційної відповіді комісія вирішить, чи потрібно вживати додаткових заходів.

Що перевірять у висновку ВЛК Друзенка

Комісія хоче з'ясувати, на яку посаду призначать Друзенка та чи відповідають її вимоги висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). За словами Гончаренка, документ передбачає придатність до служби з обмеженнями щодо певних видів бойової діяльності.

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"Я хочу попросити вас, щоб тримали в курсі секретаря ТСК стосовно наступних кроків, на яку посаду вас призначають", — звернувся Гончаренко до Друзенка.

Він пояснив, чому важливо врахувати медичний висновок під час призначення на нову посаду.

"Особа з таким висновком військово-лікарської комісії не може бути штурмовиком чи обіймати деякі інші посади у ЗСУ та Силах оборони України", — наголосив народний депутат.

Гончаренко додав, що члени комісії також стурбовані цією ситуацією.

Що відомо про переведення Геннадія Друзенка

Під час засідання ТСК Геннадій Друзенко розповів, що його переводять до військової частини № 3018 Національної гвардії України. Він заявив, що не знає причин такого рішення та пов'язує його зі своєю публічною критикою влади.

РанішеНовини.LIVE писали, що керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко повідомив про переведення до штурмової бригади "Рубіж". За його словами, про це рішення він дізнався під час відпустки, а керівництво пояснило його наказом згори, не назвавши конкретних причин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Черкащині представники омбудсмена допомогли військовозобов’язаним пройти додаткові медичні обстеження та повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Під час перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки команда Дмитра Лубінця також виявила чоловіків, які тривалий час перебували на збірному пункті без належно оформлених документів.