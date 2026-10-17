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Главная Штаб ВСК выяснит основания для перевода Геннадия Друзенко в НГУ

ВСК выяснит основания для перевода Геннадия Друзенко в НГУ

Ua ru
17 октября 2026 08:09
Репортаж
Перевод Геннадия Друзенко рассмотрит ВСК Гончаренко Новини.LIVE
Военнослужащий Геннадий Друзенко. Фото: Новини.LIVE

16 октября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины обсудили ситуацию с военнослужащим, юристом и соучредителем Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадием Друзенко. Председатель ВСК Алексей Гончаренко заявил, что комиссия хочет получить официальные объяснения от Национальной гвардии Украины и проверить, будут ли учтены медицинские ограничения военнослужащего при назначении на новую должность.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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ВСК запросит документы у Нацгвардии

"Мы направим обращение к командующему Национальной гвардией Украины, в котором запросим все документы. Мы спросим об основаниях принятия решения о вашем переводе", — сказал Алексей Гончаренко.

После получения официального ответа комиссия решит, нужно ли принимать дополнительные меры.

Что проверят в заключении ВЛК Друзенко

Комиссия хочет выяснить, на какую должность назначат Друзенко и соответствуют ли её требования заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК). По словам Гончаренко, документ предусматривает годность к службе с ограничениями в отношении определённых видов боевой деятельности.

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"Я хочу попросить вас держать в курсе секретаря ВСК относительно следующих шагов, на какую должность вас назначают", — обратился Гончаренко к Друзенко.

Он объяснил, почему важно учесть медицинское заключение при назначении на новую должность.

"Лицо с таким заключением военно-врачебной комиссии не может быть штурмовиком или занимать некоторые другие должности в ВСУ и Силах обороны Украины", — подчеркнул народный депутат.

Гончаренко добавил, что члены комиссии также обеспокоены этой ситуацией.

Что известно о переводе Геннадия Друзенко

Во время заседания ВСК Геннадий Друзенко рассказал, что его переводят в воинскую часть № 3018 Национальной гвардии Украины. Он заявил, что не знает причин такого решения и связывает его со своей публичной критикой власти.

Ранее Новини.LIVE писали, что Геннадий Друзенко сообщил о переводе в штурмовую бригаду "Рубеж". По его словам, о кадровом решении он узнал во время отпуска. Руководство объяснило перевод приказом сверху.

ТакжеНовини.LIVE сообщали, что в Черкасской области представители омбудсмена помогли военнообязанным пройти дополнительные медицинские обследования и повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Во время проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки команда Дмитрия Лубинца также обнаружила мужчин, которые длительное время находились на сборном пункте без надлежащим образом оформленных документов.

помощь военным военнослужащие Национальная гвардия Украины Нацгвардия ВСК по оборонке
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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