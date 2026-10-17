Военнослужащий Геннадий Друзенко. Фото: Новини.LIVE

16 октября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины обсудили ситуацию с военнослужащим, юристом и соучредителем Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадием Друзенко. Председатель ВСК Алексей Гончаренко заявил, что комиссия хочет получить официальные объяснения от Национальной гвардии Украины и проверить, будут ли учтены медицинские ограничения военнослужащего при назначении на новую должность.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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ВСК запросит документы у Нацгвардии

"Мы направим обращение к командующему Национальной гвардией Украины, в котором запросим все документы. Мы спросим об основаниях принятия решения о вашем переводе", — сказал Алексей Гончаренко.

После получения официального ответа комиссия решит, нужно ли принимать дополнительные меры.

Что проверят в заключении ВЛК Друзенко

Комиссия хочет выяснить, на какую должность назначат Друзенко и соответствуют ли её требования заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК). По словам Гончаренко, документ предусматривает годность к службе с ограничениями в отношении определённых видов боевой деятельности.

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"Я хочу попросить вас держать в курсе секретаря ВСК относительно следующих шагов, на какую должность вас назначают", — обратился Гончаренко к Друзенко.

Он объяснил, почему важно учесть медицинское заключение при назначении на новую должность.

"Лицо с таким заключением военно-врачебной комиссии не может быть штурмовиком или занимать некоторые другие должности в ВСУ и Силах обороны Украины", — подчеркнул народный депутат.

Гончаренко добавил, что члены комиссии также обеспокоены этой ситуацией.

Что известно о переводе Геннадия Друзенко

Во время заседания ВСК Геннадий Друзенко рассказал, что его переводят в воинскую часть № 3018 Национальной гвардии Украины. Он заявил, что не знает причин такого решения и связывает его со своей публичной критикой власти.

Ранее Новини.LIVE писали, что Геннадий Друзенко сообщил о переводе в штурмовую бригаду "Рубеж". По его словам, о кадровом решении он узнал во время отпуска. Руководство объяснило перевод приказом сверху.

ТакжеНовини.LIVE сообщали, что в Черкасской области представители омбудсмена помогли военнообязанным пройти дополнительные медицинские обследования и повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Во время проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки команда Дмитрия Лубинца также обнаружила мужчин, которые длительное время находились на сборном пункте без надлежащим образом оформленных документов.