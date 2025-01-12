Мобилизационный резерв — сколько мужчин в Украине еще могут мобилизовать

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Призвать в армию могут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют отсрочки или бронирования и пригодны к службе. Рассказываем, сколько же мужчин призывного возраста есть в Украине.

О количестве мобилизационного ресурса в Украине по состоянию на начало 2024 сообщило издание Texty.

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Сколько мужчин подлежат мобилизации

Как отмечает издание, в Украине можно мобилизовать примерно 5 миллионов мужчин. До начала полномасштабного вторжения в стране проживало менее 10,5 млн мужчин призывного возраста — от 18 до 59 лет. Однако такие данные не точные, а лишь ориентировочные. Это связано с тем, что последнюю перепись украинцев проводили еще в 2001 году. Кроме того, в это число не входили жители временно оккупированных территорий.

Пока что данных за 2025 год нет, однако в 2024 году за границей находится более 812 тыс. мужчин-украинцев. Еще более 1 млн мужчин призывного возраста имеют инвалидность. Кроме того, как отмечает издание:

125 тыс. — ухаживают за родными;

123 тыс. — многодетные родители.

Не могут мобилизовать и забронированных лиц. Их, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, около 900-950 тыс. человек. Кроме того, под мобилизационный резерв также не подпадают около 107 тыс. мужчин из образовательной сферы. Некоторые из них просто достигли пенсионного возраста, остальные же могут относиться к другим категориям лиц, освобожденным от мобилизации.

Из-за оккупации территорий Украины около 570 тыс. мужчин не могут быть мобилизованными. Также часть из осужденных не может присоединиться к армии. Речь идет о примерно 26,6 тыс. мужчин.

Вместе с тем, как отметило издание The Financial Times, в Украине по состоянию на конец 2024 года мобилизационный резерв составлял 3,7 млн человек. Общее количество мужчин в возрасте от 25 до 60 лет составляло 11,1 млн:

1,2 млн — присоединились к армии;

1,5 млн — непригодны к военной службе;

600 тыс. — забронированы;

2,9 млн — проживают на временно оккупированных территориях;

1,3 млн — выехали за границу;

3,7 млн — мужчины, которых можно мобилизовать.

Мобилизационный резерв в Украине. Фото: The Financial Times

Сейчас в Украине мобилизовать могут мужчин в возрасте от 25 лет, поэтому к мобилизационному резерву Украины можно также отнести:

мужчин в возрасте от 25 до 26 лет — 413 тыс.;

мужчин в возрасте от 18 до 24 лет — около 1,68 млн (если мобилизационный возраст уменьшат до 18 лет).

Напомним, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает снижение мобилизационного возраста в Украине. Он убежден, что такой процесс не будет настолько драматичным, как это звучит.

Военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отмечает, что для того, чтобы вывести рекрутинг в Украине на такой уровень, когда мобилизация нужна будет только в крайнем случае, необходимо повысить заработные платы военным. Также следует увеличить продолжительность отпусков.