Сроки БОВП в Украине увеличили — сколько времени дали бойцам на подготовку к боям

Мобилизированные мужчины на БОВП. Иллюстративное фото: Черновицкий областной ТЦК и СП

В Украине увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Пока только на базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, пишет Украинская правда.

Читайте также:

Сколько будет длиться подготовка

По словам Межевикина, продолжительность базовой общевойсковой подготовки увеличили с 30 дней до 1,5 месяца.

"Один из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения военнослужащих в учебных центрах является увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки", — сказал он.

Представитель Генштаба добавил, что новая программа БОВП включает изучение, в частности, основ применения беспилотников и окопных средств радиоэлектронной борьбы, тактико-огневой подготовки и навыков выживания на фронте, особенно в холодное время года.

Межевикин отметил, что этот пилотный проект, в котором принимают участие около 500 военнослужащих, внедряется по решению главнокомандующего Александра Сырского. Результаты эксперимента планируют проанализировать в декабре, после чего примут решение о его распространении на другие учебные центры.

Напомним, более 100 тысяч украинских военных прошли подготовку за границей с начала полномасштабного вторжения. Обучение охватывает широкий спектр направлений — от базовой подготовки до обучения специалистов разных родов.

Также мы писали, что в Украине работает школа беспилотных систем, которая дает возможность научиться управлению FPV-дронами для военных и гражданских.