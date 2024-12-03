Онлайн-трекинг повесток в приложении Резерв+ — что планирует Минобороны

Трекинг повесток в Резерв+ — в Минобороны объяснили, будет ли он
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении "Резерв+" может появиться онлайн-трекинг повесток. Сейчас ведомство обсуждает такую функцию.
Об этом Екатерина Черногоренко сказала в эфире телемарафона во вторник, 3 декабря.
Онлайн-трекинг повесток
Черногоренко отметила, что от пользователей "Резерв+" поступают просьбы добавить онлайн-трекинг повесток. По ее словам, Минобороны может разработать такой функционал.
"На самом деле технически организовать такой трекинг не сложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы и минусы, возможные "узкие места". Если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", — сказала она.
Заместитель министра отметила, что совсем скоро в "Резерв+" может появиться несколько обновлений:
- повторное обновление военно-учетных данных;
- запуск других отсрочек;
- подписание смартконтакта.
"Мы хотим, что все сервисы ТЦК за 2025 год перешли в "Резерв+", чтобы это была абсолютная альтернатива", — добавила она.
Напомним, в Украине бывают случаи, когда военнообязанные не получают повестки из-за ошибок в адресе. В "Резерв+" могут ввести систему оповещения об изменениях в личном деле.
Также юрист Орися Швец объяснила, что делать если "Резерв+" дает сбой на границе.
Читайте Новини.LIVE!