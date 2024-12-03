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Трекинг повесток в Резерв+ — в Минобороны объяснили, будет ли он

3 декабря 2024 16:37
Виктория Козырь - редактор
Онлайн-трекинг повесток в приложении Резерв+ — что планирует Минобороны
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виктория Козырь - редактор

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении "Резерв+" может появиться онлайн-трекинг повесток. Сейчас ведомство обсуждает такую функцию.

Об этом Екатерина Черногоренко сказала в эфире телемарафона во вторник, 3 декабря.

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Черногоренко отметила, что от пользователей "Резерв+" поступают просьбы добавить онлайн-трекинг повесток. По ее словам, Минобороны может разработать такой функционал.

"На самом деле технически организовать такой трекинг не сложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы и минусы, возможные "узкие места". Если эта идея будет поддержана правительством, если мы примем соответствующее законодательство, то технологически мы это сможем разработать достаточно быстро", — сказала она.

Заместитель министра отметила, что совсем скоро в "Резерв+" может появиться несколько обновлений:

  • повторное обновление военно-учетных данных;
  • запуск других отсрочек;
  • подписание смартконтакта.

"Мы хотим, что все сервисы ТЦК за 2025 год перешли в "Резерв+", чтобы это была абсолютная альтернатива", — добавила она.

Напомним, в Украине бывают случаи, когда военнообязанные не получают повестки из-за ошибок в адресе. В "Резерв+" могут ввести систему оповещения об изменениях в личном деле.

Также юрист Орися Швец объяснила, что делать если "Резерв+" дает сбой на границе.

Минобороны украинцы Украина мобилизация повестки резерв

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