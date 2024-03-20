Хто придумав тимчасовий військовий облік і чим він загрожує — адвокат

ТЦК не залишить і у відпустці. Фото: molbuk.ua

З карпатських здравниць України починають надходити повідомлення про нові запити щодо військовозобов'язаних, які зараз відпочивають на бальнеологічних курортах. Деякі районні військові адміністрації розмістили в будинках відпочинку оголошення з вимогою до чоловіків віком 18-60 років стати на "тимчасовий військовий облік".

Наскільки правомірна ця вимога на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"Жодної юридичної сили такі розпорядження районних військових адміністрацій не мають. Це просто маячня. Самі вигадали й самі повірили у свої нові повноваження. В державі існують правила військового обліку. А такого поняття як "тимчасовий військовий облік" не існує. Громадянин або на обліку, або ні. Все інше єресь. А те, що хочуть якісь адміністрації, то їхні власні "хотілки", які ніхто не зобов'язаний за законом виконувати", — підкреслив юрист.

Раніше адвокат пояснив, чи можна отримати відстрочку від мобілізації заочно. Також юрист розповів алгоритм дій, якщо військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи.