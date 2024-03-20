Кто придумал временный военный учет и чем он угрожает — адвокат

ТЦК не оставит и в отпуске. Фото: molbuk.ua

С карпатских здравниц Украины начинают поступать сообщения о новых запросах по военнообязанным, которые сейчас отдыхают на бальнеологических курортах. Некоторые районные военные администрации разместили в домах отдыха объявления с требованием к мужчинам в возрасте 18-60 лет стать на "временный военный учет".

Насколько правомерно это требование на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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"Никакой юридической силы такие распоряжения районных военных администраций не имеют. Это просто бред. Сами придумали и сами поверили в свои новые полномочия. В государстве существуют правила военного учета. А такого понятия как "временный военный учет" не существует. Гражданин или на учете, или нет. Все остальное чушь. А то, что хотят какие-то администрации, то это их собственные "хотелки", которые никто не обязан по закону выполнять", — подчеркнул юрист.

Ранее адвокат объяснил, можно ли получить отсрочку от мобилизации заочно. Также юрист рассказал алгоритм действий, если военные остановили автомобиль на блокпосте и требуют у водителя документы.