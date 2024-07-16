Мобілізація в Україні — священника засудили до в'язниці через відмову від повістки

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

Мешканець Сумської області відмовився від повістки через релігійні переконання, які забороняють йому брати до рук зброю. Він пояснив, що є священнослужителем та належить до організації "Свідки Єгови".

Про це повідомляє ТСН.ua у понеділок, 15 липня, з посиланням на вирок Білопільського райсуду Сумської області.

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Відмовився мобілізуватися через релігійні переконання

За матеріалами справи, після того, як чоловіка визнали придатним до військової служби, йому вручили "бойову" повістку. Однак той ухилився від призову.

Під час суду чоловік заперечив свою вину. Він розповів, що належить до "свідків Єгови" та охрещений священнослужителем, і згідно з принципами Біблії, яких він неухильно дотримується, не може воювати. Родичі чоловіка підтвердили його слова про приналежність до релігійної організації як священника.

Суд наголосив, що чоловік призивався на військову службу, а не на строкову, оскільки в країні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Таким чином немає можливості заміни служби на альтернативну, навіть у зв'язку з релігійними переконаннями.

Щобільше суд не ухвалив, що чоловік "має такі глибокі, щирі та послідовні релігійні переконання, які перешкоджають йому захищати незалежність нашої держави", а тому визнав його винним і засудив до трьох років за ґратами.

Скриншот вироку Білопільського райсуду Сумської області

Як карають ухилянтів від мобілізації

Нагадаємо, що аналогічний випадок стався в Тернопільській області, де чоловік ухилися від мобілізації через релігійні переконання. У суді заявили, що це не може бути підставою для відстрочення від служби під час мобілізації.

Водночас в Одеській області чоловік проігнорував повістку від ТЦК та відмовився проходити ВЛК. Він повідомив, що не має бажання служити та ставати на військовий облік, внаслідок чого його покарав суд.