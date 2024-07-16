Мобилизация в Украине — священника приговорили к тюрьме из-за отказа от повестки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Чернігів

Житель Сумской области отказался от повестки в связи с религиозными убеждениями, запрещающими ему брать в руки оружие. Он объяснил, что является священнослужителем и принадлежит к организации "Свидетели Иеговы".

Об этом сообщает ТСН.ua в понедельник, 15 июля, со ссылкой на приговор Белопольского райсуда Сумской области.

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Отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям

По материалам дела, после того, как мужчину сочли годным к военной службе, ему вручили "боевую" повестку. Однако тот уклонился от призыва.

Во время суда мужчина отрицал свою вину. Он рассказал, что принадлежит к "свидетелям Иеговы" и крещен священнослужителем, и согласно принципам Библии, которых он неукоснительно соблюдает, не может воевать. Родственники мужа подтвердили его слова о принадлежности к религиозной организации как священника.

Суд подчеркнул, что мужчина призывался на военную службу, а не на срочную, поскольку в стране объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Таким образом, нет возможности замены службы на альтернативную, даже в связи с религиозными убеждениями.

Более того суд не установил, что мужчина "имеет такие глубокие, искренние и последовательные религиозные убеждения, которые препятствуют ему защищать независимость нашего государства", а потому признал его виновным и приговорил к трем годам за решеткой.

Скриншот приговора Белопольского райсуда Сумской области

Как наказывают уклонистов от мобилизации

Напомним, что аналогичный случай произошел в Тернопольской области, где мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений. В суде заявили, что это не может являться основанием для отсрочки от службы во время мобилизации.

В то же время в Одесской области мужчина проигнорировал повестку от ТЦК и отказался проходить ВВК. Он сообщил, что не желает служить и становиться на военный учет, в результате чего его наказал суд.