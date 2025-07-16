РФ сплатить українському бійцю мільйон гривень — рішення суду

Гроші в кишені військового. Фото ілюстративне: novynarnia.com

У Дніпрі військовослужбовець, який упродовж років служби втрачав друзів, був у розлуці з рідними, зазнав психологічної травми та поранення, звернувся до суду, аби отримати від РФ компенсацію за завдані збитки. Суд його підтримав.

Про це йдеться у вироку, який Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалив 8 серпня 2024 року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, позивач захищав Україну, починаючи від 2014 року. Спочатку був у зоні АТО, на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ТрО Дніпра, а в березні 2022 року мобілізувався до Національної гвардії України. Упродовж останніх трьох років чоловік воював на найбільш гарячих ділянках фронту в Донецькій і Луганській областях.



У квітні 2022 року під час виконання бойового завдання він зазнав кульового поранення руки та хімічного опіку легень від отруєння парами азотної кислоти.

Також військовий був свідком того, як гинуть і зазнають каліцтва його побратими, унаслідок чого зазнав психологічних травм. Родина бійця також постраждала від війни, зокрема діти не мали можливості повноцінно навчатися у школі та тривалий час не бачили батька.

Чоловік вирішив, що за це країна-агресор повинна надати йому хоча б фінансову компенсацію.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що РФ не має уникати відповідальності за завдані збитки. Згідно з вироком, росіяни мають заплатити українському військовому мільйон гривень.

Нагадаємо, на Харківщині жінка в забороненій соцмережі "Однокласники" поширювала дописи, в яких йшлося про виправдання російської агресії. Її засудили до двох років умовного терміну.

Також ми повідомляли, що в Одесі в дитячому садку травмувалася дівчинка. Виховательці призначили покарання у вигляді року випробувального терміну.