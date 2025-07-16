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Суд обязал РФ выплатить защитнику Украины миллион гривен

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 03:32
РФ оплатит украинскому бойцу миллион гривен — решение суда
Деньги в кармане военного. Фото иллюстративное: novynarnia.com

В Днепре военнослужащий, который на протяжении лет службы терял друзей, был в разлуке с родными, получил психологическую травму и ранения, обратился в суд, чтобы получить от РФ компенсацию за причиненный ущерб. Суд его поддержал.

Об этом говорится в приговоре, который Чечеловский районный суд города Днепра принял 8 августа 2024 года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, истец защищал Украину, начиная с 2014 года. Сначала был в зоне АТО, в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ТрО Днепра, а в марте 2022 года мобилизовался в Национальную гвардию Украины. В течение последних трех лет мужчина воевал на наиболее горячих участках фронта в Донецкой и Луганской областях.

В апреле 2022 года во время выполнения боевого задания он получил пулевое ранение руки и химический ожог легких от отравления парами азотной кислоты.

Также военный был свидетелем того, как погибают и терпят увечья его собратья, в результате чего получил психологические травмы. Семья бойца тоже пострадала от войны, в частности дети не имели возможности полноценно учиться в школе и долгое время не видели отца.

Мужчина решил, что за это страна-агрессор должна предоставить ему хотя бы финансовую компенсацию.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что РФ не должна избегать ответственности за нанесенный ущерб. Согласно приговору, россияне должны заплатить украинскому военному миллион гривен.

Напомним, на Харьковщине женщина в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространяла сообщения, в которых говорилось об оправдании российской агрессии. Ее приговорили к двум годам условного срока.

Также мы сообщали, что в Одессе в детском саду травмировалась девочка. Воспитательнице назначили наказание в виде года испытательного срока.

суд правосудие война в Украине военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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