Суд визнав винними двох чоловіків, які переправляли військовозобов'язаних через кордон

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

Суд Івано-Франківської області визнав винними двох чоловіків у організації незаконного перетину державного кордону військовозобов'язаними. Крім цього, через таку незаконну діяльність обвинувачених один з їхніх клієнтів помер від переохолодження.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені організували злочинну діяльність, яка полягала у нелегальному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Під час однієї з таких спроб один із клієнтів організаторів помер від переохолодження під час нічного переходу до українсько-румунського кордону.

Рішення суду

Суд визнав двох чоловіків винними й призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 13 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 221 000 гривень, без конфіскації майна.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області чоловік відмовився від отримання повістки. Через це він отримав покарання за рішенням суду.

Також ми писали, що експроректор одного з університетів в Ужгороді зараховував військовозобов'язаних до навчального закладу без вступних іспитів.