Суд признал виновными двух мужчин, которые переправляли военнообязанных через границу

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

Суд Ивано-Франковской области признал виновными двух мужчин в организации незаконного пересечения государственной границы военнообязанными. Кроме этого, из-за такой незаконной деятельности обвиняемых один из их клиентов умер от переохлаждения.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемые организовали преступную деятельность, которая заключалась в нелегальной переправке военнообязанных за границу. Во время одной из таких попыток один из клиентов организаторов умер от переохлаждения во время ночного перехода к украинско-румынской границе.

Решение суда

Суд признал двух мужчин виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 13 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 221 000 гривен, без конфискации имущества.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина отказался от получения повестки. Из-за этого он получил наказание по решению суда.

Также мы писали, что экс-проректор одного из университетов в Ужгороде зачислял военнообязанных в учебное заведение без вступительных экзаменов.