Студент-баптист уклонился от мобилизации — какое наказание избрал для него суд

Студент-богослов. Фото иллюстративное: pravoslaviavolyni.org.ua

В Харькове 31-летний мужчина в письменном виде отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснил религиозными убеждениями. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Киевский районный суд Харькова вынес в пятницу, 29 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в начале ноября 2023 фигурант прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. После этого мужчина должен был прийти в сборный пункт для отправки в воинскую часть, однако не сделал этого и написал отказ от военного призыва. Такое решение он объяснил тем, что является верующим объединения церквей евангельских христиан баптистов, однако от альтернативной службы на должности повара также отказался, заявив, что не хочет держать в руках оружие и боится за свою жизнь.

Решение суда

Во время судебного заседания военнообязанный не признал свою вину, хотя и не отрицал, что в 2018 и 2019 годах проходил срочную службу и имеет военно-учетную специальность. Также он предоставил суду справку о том, что является студентом первого курса Харьковского регионального библейского колледжа, где учится на факультете церковного служения.

Суд пришел к выводу, что "никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации". Комментария касательно обучения обвиняемого в вузе суд не предоставил. Студенты, обучающиеся на стационаре, обычно имеют право на отсрочку от мобилизации, однако с 1 декабря текущего года такие привилегии не касаются соискателей второго или третьего высшего образования. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, однако в течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, одессит собственноручно изготовил военный билет и справку ВВК, чтобы беспрепятственно проехаться по трассе Одесса — Рени, однако пограничники сразу обнаружили подлог. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор уроженцу Алтайского края. Россиянин поджег автомобиль одессита, с которым имел конфликт. За это его приговорили к испытательному сроку.