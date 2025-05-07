Радниця з гендерних питань ЗСУ схвалила строкову службу для жінок

Оксана Григор'єва. Фото: hromadske

Сучасне українське суспільство ще не готове до примусової мобілізації жінок. Але, за словами радниці з гендерних питань ЗСУ Оксани Григор'євої, словами існує доцільність повернути строкову службу, в яку залучатимуть також жінок.

Про це заявила Оксана Григор'єва під час конференції "Війна жіночого роду".

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"Я, припустімо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть і закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх треба готувати", — зазначила вона.

Її також запитали, чи необхідна Україні примусова мобілізація жінок. Григор'єва відповіла, що українське суспільство ще не готове до цього і не прийме таке рішення.

"Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів — політичних, правозахисних тощо, — але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок", — наголосила Григор'єва.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше, кого з жінок не випустять за кордон під час воєнного стану.

Також ми писали, що в Україні військовозобов'язані жінки повинні стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати військово-облікові дані.