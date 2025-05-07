Срочная служба для женщин — Григорьева прокомментировала идею
Современное украинское общество еще не готово к принудительной мобилизации женщин. Но, по словам советника по гендерным вопросам ВСУ Оксаны Григорьевой, существует целесообразность вернуть срочную службу, к которой будут привлекать также женщин.
Об этом заявила Оксана Григорьева во время конференции "Война женского рода".
Советник по гендерным вопросам ВСУ одобрила срочную службу для женщин
"Я, допустим, за то, чтобы восстановить срочную службу. Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и заграницей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить", — отметила она.
Ее также спросили, необходима ли Украине принудительная мобилизация женщин. Григорьева ответила, что украинское общество еще не готово к этому и не примет такое решение.
"Будет очень много протестов. У нас очень много различных женских движений — политических, правозащитных и т.д., но у нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин", — подчеркнула Григорьева.
Напомним, мы сообщали ранее, кого из женщин не выпустят за границу во время военного положения.
Также мы писали, что в Украине военнообязанные женщины должны стоять на воинском учете и регулярно обновлять военно-учетные данные.
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