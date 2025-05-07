Советник по гендерным вопросам ВСУ одобрила срочную службу для женщин

Оксана Григорьева. Фото: hromadske

Современное украинское общество еще не готово к принудительной мобилизации женщин. Но, по словам советника по гендерным вопросам ВСУ Оксаны Григорьевой, существует целесообразность вернуть срочную службу, к которой будут привлекать также женщин.

Об этом заявила Оксана Григорьева во время конференции "Война женского рода".

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"Я, допустим, за то, чтобы восстановить срочную службу. Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и заграницей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить", — отметила она.

Ее также спросили, необходима ли Украине принудительная мобилизация женщин. Григорьева ответила, что украинское общество еще не готово к этому и не примет такое решение.

"Будет очень много протестов. У нас очень много различных женских движений — политических, правозащитных и т.д., но у нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин", — подчеркнула Григорьева.

Напомним, мы сообщали ранее, кого из женщин не выпустят за границу во время военного положения.

Также мы писали, что в Украине военнообязанные женщины должны стоять на воинском учете и регулярно обновлять военно-учетные данные.