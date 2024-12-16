Стефанішина прокоментувала зяву США щодо мобілізаційного віку

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Зниження мобілізаційного віку в Україні "не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого". Окрім того, наша держава потребує більше озброєння і програм бойової підготовки.

Про це сказала віцепремʼєрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє Суспільне.

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Зниження мобілізаційного віку

"Це не позиція — це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше", — відповіла чиновниця на питання журналістки видання.

Стефанішина додала, що Україна не може прийняти критику від союзників, оскільки у нашої держави нема ні системи планування, ні тренування, ні оснащення.

Раніше радник голови Офісу президента Лещенко заявив, що США тиснуть на Зеленського, вимагаючи в нього знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Вашингтоні вважають, що самої лише західної зброї недостатньо і необхідно зменшувати мобілізаційний вік. Зеленський цю вимогу відкидає.

Раніше ми повідомляли, радник президента Дмитро Литвин заявив, що уряд не має наміру вводити жодних змін у мобілізаційній політиці. Це стосується і зниження віку призовників із 25 до 18 років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зосередити зусилля на забезпеченні наявних бригад сучасною технікою та якісній підготовці особового складу, а не на зниженні призовного віку.