Стефанишина прокомментировала появление США относительно мобилизационного возраста

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Снижение мобилизационного возраста в Украине "не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого". Кроме того, наше государство нуждается в большем вооружении и программах боевой подготовки.

Об этом сказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает Суспільне.

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Снижение мобилизационного возраста

"Это не позиция — это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за договоренности, которые были раньше", — ответила чиновница на вопрос журналистки издания.

Стефанишин добавила, что Украина не может принять критику от союзников, поскольку у нашего государства нет ни системы планирования, ни тренировки, ни оснащения.

Ранее советник главы Офиса президента Лещенко заявил, что США давят на Зеленского, требуя у него снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Ранее мы сообщали, что советник президента Дмитрий Литвин заявил, что правительство не намерено вводить никаких изменений в мобилизационной политике.

Напомним, мы ранее писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость сосредоточить усилия на обеспечении имеющихся бригад современной техникой и качественной подготовке личного состава, а не на снижении призывного возраста.