Мобилизация в Украине — Минобороны должна запретить призыв ограниченных мужчин до 25 лет

Сотрудники ТЦК вместе с правоохранителями проверяют документы у парня. Фото:NV, Facebook

В Украине планируют запретить мобилизацию мужчин до 25 лет, которые признаны ограниченно пригодными к службе. Министерство обороны в ближайшее время должно издать соответствующий приказ.

Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде" во вторник, 17 сентября.

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В Украине должны запретить мобилизацию ограниченно пригодных мужчин до 25 лет

Сейчас мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет, однако существуют исключения для младших мужчин, в частности, тех, кто прошел военную кафедру или службу.

По словам Стефанчука, в ближайшие дни Министерство обороны издаст приказ, который сделает невозможным мобилизацию лиц от 18 до 25 лет с ограниченной пригодностью.

"Мы провели большие дискуссии с коллегами из Минобороны и Генштаба. И приняли следующие решения. Во-первых, Верховная Рада будет нарабатывать нормальный механизм, чтобы мобилизованные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет перестали подлежать мобилизации. Во-вторых, мы должны обеспечить нормальную замену этим лицам благодаря общей мобилизации в государстве, потому что не можем обнажить те или иные участки фронта", — отметил спикер Верховной Рады.

Планируется также, что в приказе должно быть положение, что уже мобилизованные ограниченно пригодные лица не будут участвовать в штурмовых действиях.

По словам Стефанчука, параллельно будет обсуждаться вопрос, как уволить со службы тех лиц, которые уже мобилизованы, и заменить их другими бойцами.