Відстрочка для багатодітних батьків — яка умова для виїзду за кордону

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас є категорії громадян, які мають відстрочку, зокрема йдеться про багатодітних батьків.

Чи можуть такі особи виїжджати за кордон, пояснили в матеріалі Новини.LIVE.

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Виїзд багатодітних батьків за кордон

Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку, лише факту наявності в громадянина трьох або більше дітей недостатньо, аби його випустили з країни. Усі чоловіки віком 18 до 60 років під час перетину кордону повинні мати військово-обліковий документ та надавати його представникам ДПСУ.

У військовому квитку повинні бути зазначені дані про те, що особа має відстрочку від мобілізації на підставі утримання трьох або більше неповнолітніх дітей. Водночас у разі, якщо батько не проживає з дітьми, він повинен надати докази, що їх утримує, а саме: рішення суду про аліменти або довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості.

Відомо, що виїзд за кордон багатодітних чоловіків, які мають понад три місяці заборгованості зі сплати аліментів, — заборонений. Вони позбавляються права на відстрочку і перетин кордону.