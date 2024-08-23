Отсрочка для многодетных родителей – какое условие для выезда за границу

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Украине длится общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время есть категории граждан, которые имеют отсрочку, в частности, речь идет о многодетных родителях.

Могут ли такие лица выезжать за границу, объяснили в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Выезд многодетных родителей за границу

Согласно закону Украины о мобилизационной подготовке, только факта наличия у гражданина трех или более детей недостаточно, чтобы его выпустили из страны. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы должны иметь военно-учетный документ и предоставлять его представителям ГПСУ.

В военном билете должны быть указаны данные о том, что лицо имеет отсрочку от мобилизации на основании содержания трех или более несовершеннолетних детей. В то же время, если отец не проживает с детьми, он должен предоставить доказательства, что их содержит, а именно: решение суда об алиментах или справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности.

Известно, что выезд за границу многодетных мужчин, которые имеют более трех месяцев задолженности по уплате алиментов, запрещен. Они лишаются права на отсрочку и пересечение границы.