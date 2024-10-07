В Міноборони розповіли, скільки українців звернулися до центрів рекрутингу

Центр рекрутингу української армії. Фото: Суспільне Львів

Станом на 6 жовтня понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ. Зокрема, 20 150 осіб подали заявки, серед яких 5 091 вважаються потенційними кандидатами на службу в Силах оборони, а 1 726 вже стали частиною Збройних сил або незабаром приєднаються.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у понеділок, 7 жовтня.

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Центри рекрутингу активно пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових спеціальностях, таких як водії, оператори безпілотників, співробітники штабів і медики.

Інфографіка від Міноборони

Минулого тижня в Тернополі відкрився новий рекрутинговий центр та поповнив мережу з 40 подібних установ по країні. Перший такий центр відкрився у Львові 12 лютого 2024 року, і з кінця березня нові центри поступово відкривалися в різних регіонах України.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

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