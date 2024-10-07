В Минобороны рассказали, сколько украинцев обратились в центры рекрутинга

Центр рекрутинга украинской армии. Фото: Суспільне Львов

По состоянию на 6 октября более 20 000 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ. В частности, 20 150 человек подали заявки, среди которых 5091 считаются потенциальными кандидатами на службу в Силах обороны, а 1726 уже стали частью Вооруженных сил или вскоре присоединятся.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 7 октября.

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Центры рекрутинга активно предлагают более 10 000 вакансий по различным военным специальностям, таким как водители, операторы беспилотников, сотрудники штабов и медики.

Инфографика от Минобороны

На прошлой неделе в Тернополе открылся новый рекрутинговый центр и пополнил сеть из 40 подобных учреждений по стране. Первый такой центр открылся во Львове 12 февраля 2024, и с конца марта новые центры постепенно открывались в разных регионах Украины.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

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