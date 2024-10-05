Міноборони відправило Укрпоштою 70 тисяч повісток

Повістка в руках. Фото: УНІАН

Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток. Вони будуть відправлені "Укрпоштою" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages у суботу, 5 жовтня.

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Повістки для "Укрпошти"

Сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та СП і мають QR-код, який при бажанні можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку "Резерв+".

Водночас, за наявною у UMP інформацією, в алгоритмах формування повісток виявлені деякі негаразди.

Зокрема, повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

Наразі невідомо, як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип "лотереї" — так званий "рандомайзер", який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних, які відповідають вимогам мобілізації.

Нагадаємо, що згідно з новим мобілізаційним законодавством, військовозобов'язані мали 14 днів на прибуття до територіального центру комплектування після отримання повістки. Однак нещодавно уряд зменшив цей строк до 7 днів.

Також ми писали, що в Україні внесли суттєві зміни до процесу вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, тепер громадяни отримуватимуть цей документ через Укрпошту.