Міноборони відправило Укрпоштою 70 тисяч повісток

Стало відомо, скільки тисяч повісток Міноборони відправило Укрпоштою
Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток. Вони будуть відправлені "Укрпоштою" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.
Про це повідомляє Ukrainian Military Pages у суботу, 5 жовтня.
Повістки для "Укрпошти"
Сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та СП і мають QR-код, який при бажанні можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку "Резерв+".
Водночас, за наявною у UMP інформацією, в алгоритмах формування повісток виявлені деякі негаразди.
Зокрема, повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.
Наразі невідомо, як працює механізм відбору повісток, але раніше заявлялось, що це може бути принцип "лотереї" — так званий "рандомайзер", який випадково обиратиме серед військовозобов'язаних, які відповідають вимогам мобілізації.
Нагадаємо, що згідно з новим мобілізаційним законодавством, військовозобов'язані мали 14 днів на прибуття до територіального центру комплектування після отримання повістки. Однак нещодавно уряд зменшив цей строк до 7 днів.
Також ми писали, що в Україні внесли суттєві зміни до процесу вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, тепер громадяни отримуватимуть цей документ через Укрпошту.
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