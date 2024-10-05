Минобороны отправило по Укрпочте 70 тысяч повесток

Повестки в руках. Фото: УНИАН

Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток. Они будут отправлены по "Укрпочте" для уведомления военнообязанных граждан.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages в субботу, 5 октября.

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Повестки для "Укрпочты"

Сформированные реестром повестки подписаны электронными подписями начальников ТЦК и СП и имеют QR-код, который при желании можно проверить с помощью камеры смартфона и приложения "Резерв+".

В то же время, по имеющейся у UMP информации, в алгоритмах формирования повесток обнаружены некоторые проблемы.

В частности, повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу.

Пока не известно, как работает механизм отбора повесток, но ранее заявлялось, что это может быть принцип "лотереи" — так называемый "рандомайзер", который случайно будет выбирать среди военнообязанных, отвечающих требованиям мобилизации.

Напомним, что согласно новому мобилизационному законодательству военнообязанные имели 14 дней на прибытие в территориальный центр комплектования после получения повестки. Однако недавно правительство уменьшило этот срок до 7 дней.

Также мы писали, что в Украине внесли существенные изменения в процесс вручения повесток военнообязанным мужчинам. В частности, теперь граждане будут получать этот документ через Укрпочту.