Коли військові ЗСУ переходять на літню форму одягу — відповідь Міноборони

Військовослужбовці приймають військові форму. Ілюстративне фото: Армія Інформ

З настанням теплої погоди воїни ЗСУ та інших військових формувань переходять на літню форму одягу. Однак чіткої дати переходу немає, зміна форми залежить від погодних умов і температурного режиму (підвищення до +15 °С).

Про це сказано на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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Перехід військових на літню форму

Початок використання літньої чи зимової військової форми визначається наказами командування — як гарнізонного рівня, так і старших морських начальників. Крім того, процес відбувається за дорученням командувачів окремих видів і родів військ.

"Забезпечення військовослужбовців якісним та зручним одягом є одним із головних завдань Міноборони. Завдяки новим підходам до планування, зокрема більш ефективному прогнозуванню потреб, удосконаленню процедур закупівель та кращій координації з постачальниками, ми змогли заздалегідь закупити та підготувати запаси літньої форми для наших військових, що дозволить оперативно реагувати на зміни погодних умов", — заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Він додав, що на 2025 рік на контрактування речового майна передбачено близько 23,6 млрд грн, які будуть використані через закупівельну агенцію Міноборони — ДОТ.

"Основні властивості літньої форми одягу – стійкість до механічних пошкоджень під час виконання завдань та водночас зручність в носінні. Крім того, футболка має вологопоглинаючі та швидковисихаючі властивості, а в літньому польовому костюмі посилені зони на ліктях, колінах та плечах", — йдеться у повідомленні.

Щоб забезпечити своєчасне постачання одягу, ДОТ заздалегідь проводить тендери. У 2024 році було придбано:

літніх польових костюмів — на понад 1,9 млрд грн;

футболок — більш як на 142 млн грн;

шкарпеток — на понад 120 млн грн.

Літня форма для жінок-військовослужбовців

Починаючи з 2024 року, закупівельна агенція Міністерства оборони ДОТ контрактує літню форму, розроблену Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) для жінок у війську. Загалом було придбано 65 тисяч комплектів цієї форми.

Форма для Военно-Морских Сил ВСУ

Форма для особового складу ВМС Збройних Сил України, які мають корабельні звання, визначається:

командуванням ВМС ЗСУ;

старшими офіцерами флоту;

черговими на рейдових стоянках;

командирами корабельних з’єднань, які перебувають у походах або несуть бойове чергування.

Дотримання встановленого порядку носіння уніформи — важливий елемент військової дисципліни. При цьому адаптація форми до сезонних умов підвищує ефективність виконання завдань особовим складом.

У Міноборони додали, що встановлення правил щодо носіння військової форми є невід'ємною частиною військової дисципліни, а її відповідність погодним умовам сприяє більш ефективному виконанню завдань військовослужбовцями.

"Зі свого боку ЦУРМЗ постійно працює над удосконаленням ергономічності, функціональності та якості речового майна. Враховуються потреби, запити та рекомендації військовослужбовців, що дозволяє створювати максимально зручне та функціональне екіпірування для виконання службових завдань у різних умовах", — резюмували у міністерстві.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що у Києві однак з компаній поставила Нацгвардії 30 тисяч комплектів бракованої військової форми. Інцидент спричинив збитки на 28,7 млн грн.

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