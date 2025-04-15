Когда военные ВСУ переходят на летнюю форму одежды — ответ Минобороны

Военнослужащие принимают военные форму. Иллюстративное фото: Армія Інформ

С наступлением теплой погоды воины ВСУ и других военных формирований переходят на летнюю форму одежды. Однако четкой даты перехода нет, смена формы зависит от погодных условий и температурного режима (повышение до +15 °С).

Об этом сказано на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Переход военных на летнюю форму

Начало использования летней или зимней военной формы определяется приказами командования — как гарнизонного уровня, так и старших морских начальников. Кроме того, процесс происходит по поручению командующих отдельных видов и родов войск.

"Обеспечение военнослужащих качественной и удобной одеждой является одной из главных задач Минобороны. Благодаря новым подходам к планированию, в частности более эффективному прогнозированию потребностей, совершенствованию процедур закупок и лучшей координации с поставщиками, мы смогли заранее закупить и подготовить запасы летней формы для наших военных, что позволит оперативно реагировать на изменения погодных условий", — заявил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Он добавил, что на 2025 год на контрактирование вещевого имущества предусмотрено около 23,6 млрд грн, которые будут использованы через закупочное агентство Минобороны — ДОТ.

"Основные свойства летней формы одежды - устойчивость к механическим повреждениям при выполнении задач и одновременно удобство в ношении. Кроме того, футболка имеет влагопоглощающие и быстросохнущие свойства, а в летнем полевом костюме усиленные зоны на локтях, коленях и плечах", — говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить своевременную поставку одежды, ДОТ заранее проводит тендеры. В 2024 году было приобретено:

летних полевых костюмов — более чем на 1,9 млрд грн;

футболок — более чем на 142 млн грн;

носков — более чем на 120 млн грн.

Летняя форма для женщин-военнослужащих

Начиная с 2024 года, закупочное агентство Министерства обороны ДОТ контрактует летнюю форму, разработанную Центральным управлением развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) для женщин в армии. Всего было приобретено 65 тысяч комплектов этой формы.

Форма для Военно-Морских Сил ВСУ

Форма для личного состава ВМС Вооруженных Сил Украины, которые имеют корабельные звания, определяется:

командованием ВМС ВСУ;

старшими офицерами флота;

дежурными на рейдовых стоянках;

командирами корабельных соединений, находящихся в походах или несущих боевое дежурство.

Соблюдение установленного порядка ношения униформы - важный элемент воинской дисциплины. При этом адаптация формы к сезонным условиям повышает эффективность выполнения задач личным составом.

В Минобороны добавили, что установление правил ношения военной формы является неотъемлемой частью воинской дисциплины, а ее соответствие погодным условиям способствует более эффективному выполнению задач военнослужащими.

"Со своей стороны ЦУРМЗ постоянно работает над усовершенствованием эргономичности, функциональности и качества вещевого имущества. Учитываются потребности, запросы и рекомендации военнослужащих, что позволяет создавать максимально удобную и функциональную экипировку для выполнения служебных задач в различных условиях", — резюмировали в министерстве.

Напомним, в январе стало известно, что в Киеве одна из компаний поставила Нацгвардии 30 тысяч комплектов бракованной военной формы. Инцидент повлек убытки на 28,7 млн грн.

Также мы писали, что ИИ показал, как будет выглядеть форма ВСУ в будущем.