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Стало відомо, чи зможуть чоловіки отримати та обміняти посвідчення водія за кордоном

13 серпня 2024 22:39
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати та обміняти посвідчення водія — рішення Кабміну
Водійські права. Фото: trueua.info
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову, що стосується видачі посвідчень водія чоловікам, які перебувають за межами країни. З 13 серпня для отримання водійських прав або інших адміністративних послуг чоловікам потрібно виконати вимоги нового закону про мобілізацію.

Відповідна постанова опублікована на Урядовому порталі у вівторок, 13 серпня.

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Чоловіки за кордоном не зможуть отримати та обміняти посвідчення водія

Відповідно до ухваленого рішення, у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення або скасування, державне підприємство "Документ", що підпорядковується Державній міграційній службі і відповідає за надання адміністративних послуг, зокрема за обмін водійських посвідчень, видачу нових документів у випадку їх втрати або крадіжки, а також за реєстрацію чи зняття з обліку транспортних засобів, зобов'язане приймати документи для надання цих послуг.

Однак ця процедура не поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років, щодо яких у Єдиному державному реєстрі призовників та військовозобов’язаних відсутні дані про виключення з військового обліку або оновлення персональних даних.

Крім того, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, замовлені через електронний кабінет водія або Єдиний державний вебпортал електронних послуг, не будуть відправлятися за кордон у міжнародних поштових відправленнях для чоловіків віком від 18 до 60 років без відповідного оновлення військово-облікових даних.

Отже, чоловіки, які перебувають за кордоном і не виконали вимоги щодо актуалізації своїх військово-облікових даних, тепер не зможуть отримати нове посвідчення водія.

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