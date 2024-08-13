Мужчины за рубежом не смогут получить и обменять водительские права — решение Кабмина

Водительские права. Фото: trueua.info

Кабинет Министров Украины принял новое постановление, касающееся выдачи водительских удостоверений мужчинам, находящимся за пределами страны. С 13 августа для получения водительских прав или других административных услуг мужчинам следует выполнить требования нового закона о мобилизации.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале во вторник, 13 августа.

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Мужчины за границей не смогут получить и обменять водительские права

Согласно принятому решению, в период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения или отмены, государственное предприятие "Документ", подчиняющееся Государственной миграционной службе и отвечающее за предоставление административных услуг, в частности за обмен водительских удостоверений, выдачу новых документов в случае их утраты или кражи, а также за регистрацию или снятие с учета транспортных средств обязано принимать документы для предоставления этих услуг.

Однако эта процедура не распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников и военнообязанных отсутствуют данные об исключениях из военного учета или обновления персональных данных.

Кроме того, водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, заказанные через электронный кабинет водителя или Единый государственный вебпортал электронных услуг, не будут отправляться за границу в международных почтовых отправлениях для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без соответствующего обновления военно-учетных данных.

Следовательно, мужчины, которые находятся за границей и не выполнили требования по актуализации своих военно-учетных данных, теперь не смогут получить новое водительское удостоверение.