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Стало відомо, чи збільшаться штрафи для ухилянтів після прийняття законопроєкту про мобілізацію

20 березня 2024 12:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, чи збільшаться штрафи для ухилянтів після прийняття законопроєкту про мобілізацію
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони активно розглядаються правки до законопроєкту, який регулює мобілізацію. Депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз поділилася деталями цього процесу.

Про це повідомило ТСН у середу, 20 березня.

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Подробиці узгодження законопроєкту у Верховній Раді

Фріз зазначає, що в рамках законопроєкту від уряду передбачено зростання штрафів за ухилення від мобілізації, проте точна сума поки що не визначена. Штрафи можуть скласти 100 тисяч гривень або більше.

Депутатка повідомила, що наразі комітет відхилив можливість впливу на ухилянтів забороною керування транспортними засобами, замороженням банківських рахунків або обмеженням на виїзд з країни.

Також парламентський комітет висловився проти обов’язкового застосування електронного кабінету для військовозобов’язаних, надавши можливість громадянам віком від 18 до 60 років самостійно оновлювати свої дані через різноманітні канали, включно з електронним кабінетом, у разі введення воєнного стану. Ірина Фріз зазначила, що це рішення є альтернативою, а не вимогою, і повідомила про відхилення ідеї електронних повісток.

Вона також повідомила, що 19 березня було прийнято норму, яка зобов’язує районні адміністрації інформувати малі громади, що звільняє старост від особистої роздачі повісток.

Фріз заявила, що були внесені зміни до положень про конфіскацію транспортних засобів у компаній, встановивши чіткі критерії та обмеження для таких заходів.

Коли законопроєкт поставлять на голосування

Наразі комітет продовжує працювати над поправками до законопроєкту і планує його подальше удосконалення. Фріз висловила надію на те, що законопроєкт буде готовий до другого читання в парламенті в найближчі тижні.

Вона підкреслила важливість професійної підготовки, мотивації та зміни інформаційної політики для ефективної мобілізації, а також необхідності забезпечення відповідними ресурсами. За її словами, якщо ці умови будуть виконані, мобілізація не викликатиме занепокоєння серед населення.

Нагадаємо, що Міноборони запровадило важливе нововведення для мобілізованих медиків.

Раніше ми писали, що нардеп заявив, що ухилянтів можуть подавати в розшук.

Верховна Рада
нардепи
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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