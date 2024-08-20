В Украине военнослужащие по достижении возраста 60 лет могут остаться в ВСУ

Стало известно, могут ли 60-летние военные остаться в ВСУ
20 августа 2024 18:00
Военный пенсионного возраста. Иллюстративное фото: echokieva.com
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. В случае достижения военным возрастом 60 лет он подлежит исключению из учета, но есть нюанс.
Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
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Мужчины в возрасте 60 лет в Украине не подлежат мобилизации, потому что достигли предельного возраста пребывания в запасе — они должны быть исключены из военного учета. В то же время в случае, если гражданин желает продлить службу, он может остаться в армии еще на пять лет.
Отметим, что по закону максимальный возраст в ВСУ составляет:
- для рядовых, младшего сержантского и старшинского состава на контракте — 45 лет;
- старшего сержантского и старшинского состава на контракте — 50 лет;
- высшего сержантского и старшинского состава на контракте — 55 лет;
- младшего офицерского состава — 45 лет;
- старшего офицерского состава, а именно майоры и подполковники — 50 лет, а полковники и капитаны первого ранга — 55 лет;
- высшего офицерского состава – предельный возраст — 60 лет, но по собственному желанию до 65 лет.
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