В Украине военнослужащие по достижении возраста 60 лет могут остаться в ВСУ

Военный пенсионного возраста. Иллюстративное фото: echokieva.com

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. В случае достижения военным возрастом 60 лет он подлежит исключению из учета, но есть нюанс.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Военная служба по достижении 60 лет

Мужчины в возрасте 60 лет в Украине не подлежат мобилизации, потому что достигли предельного возраста пребывания в запасе — они должны быть исключены из военного учета. В то же время в случае, если гражданин желает продлить службу, он может остаться в армии еще на пять лет.

Отметим, что по закону максимальный возраст в ВСУ составляет: