США не задоволені діями України через мобілізацію

Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: The times of Israel

У Білому домі зростає розчарування нездатністю Києва знизити мобілізаційний вік та залучити до Збройних сил України більше солдатів. Заявлених 160 тисяч не достатньо для ефективної протидії росіянам.

Про це пишуть у The Washington Post у понеділок, 2 грудня.

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В адміністрації Байдена вважають головною проблемою ЗСУ не дефіцит боєприпасів чи західної зброї, а нездатність влади мобілізувати та навчати стільки чоловіків, щоб компенсувати втрати на полі бою. Розчарування викликає також опір закликам США знизити призовний вік в Україні з 25 до 18 років.

У Білому домі повідомили, що мають ресурси для того, щоб навчити за кордоном цілу бригаду новобранців.

Водночас в Байдена закликали Київ скористатися моментом, щоб мобілізувати значно більше людей, ніж 160 тисяч осіб. Саме таку цифру озвучив секретар Радбезу Олександр Литвиненко.

Раніше ми писали, що питання щодо повернення Україні ядерної зброї не розглядається як частина військової допомоги від Сполучених Штатів. Проте Америка все ж зосереджена на зміцненні позицій країни на полі бою та в переговорах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що основними скептиками щодо вступу України до НАТО є Сполучені Штати, Угорщина та Німеччина.