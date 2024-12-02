США недовольны действиями Украины из-за мобилизации

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: The times of Israel

В Белом доме растет разочарование неспособностью Киева снизить мобилизационный возраст и привлечь в Вооруженные силы Украины больше солдат. Заявленных 160 тысяч недостаточно для эффективного противодействия россиянам.

Об этом пишут в The Washington Post в понедельник, 2 декабря.

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В Белом доме разочарованы

В администрации Байдена считают главной проблемой ВСУ не дефицит боеприпасов или западного оружия, а неспособность властей мобилизовать и обучать столько мужчин, чтобы компенсировать потери на поле боя. Разочарование также вызывает сопротивление призывам США снизить призывной возраст в Украине с 25 до 18 лет.

В Белом доме сообщили, что имеют ресурсы для того, чтобы научить за границей целую бригаду новобранцев.

В то же время у Байдена призвали Киев воспользоваться моментом, чтобы мобилизовать гораздо больше людей, чем 160 тысяч человек. Именно такую цифру озвучил секретарь Совбеза Александр Литвиненко.

Ранее мы писали, что вопрос возвращения Украине ядерного оружия не рассматривается как часть военной помощи от Соединенных Штатов. Тем не менее, Америка все же сосредоточена на укреплении позиций страны на поле боя и в переговорах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основными скептиками вступления Украины в НАТО являются Соединенные Штаты, Венгрия и Германия.