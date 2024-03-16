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Спроба самогубства чоловіка в ТЦК на Закарпатті — дівчина постраждалого повідомила нові деталі

16 березня 2024 15:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Спроба самогубства чоловіка в ТЦК на Закарпатті — дівчина постраждалого повідомила нові деталі
Чоловіка ведуть в ТЦК. Ілюстративне фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У мережі поширили інформацію про те, що у територіальному центрі комплектування на Закарпатті чоловіка жорстоко побили та катували, внаслідок чого постраждалий намагався накласти на себе руки. Його дівчина заявила, що її хлопця намагалися звинуватити у незаконному перетині кордону, а поліція відмовилася приймати заяву про зникнення чоловіка. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Политика Страны" з посиланням на соцмережі дівчини постраждалого.

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Спроба самогубства чоловіка в ТЦК — деталі інциденту

Дівчина заявила, що спочатку хлопця викрали співробітники прикордонної служби з готелю міста Виноградів. Вони відвезли його у невідомому напрямку. Згодом стало відомо, що хлопець перебуває у прикордонному пункті пропуску Вилок, де його звинуватили у спробі незаконного перетину кордону.

За словами дівчини, вона намагалася написати заяву в поліцію про викрадення, однак їй відмовили, тому що хлопець нібито "не сказав, що його викрали".

Після прикордонного пункту чоловіка відвезли до Хустівського ТЦК, де його били та знущалися доти, доки він не вирішив вчинити самогубство. Як зазначає дівчина, тільки тоді хлопця відвезли в реанімацію.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік намагався покінчити із життям у Хустському ТЦК після звинувачень у нелегальному перетині кордону. Наразі проводиться службова перевірка дій військкомів.

Раніше ми писали, що на Закарпатті роми напали на вулиці на співробітника місцевого ТЦК. Вони жорстоко побили військкома.

війна
Україна
побиття
Закарпаття
самогубство
мобілізація
ТЦК та СП

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