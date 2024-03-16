Попытка самоубийства мужчины в ТЦК на Закарпатье — девушка пострадавшего сообщила новые детали

Мужчину ведут в ТЦК. Иллюстративное фото: mil.in.ua

В сети распространили информацию о том, что в территориальном центре комплектования на Закарпатье мужчину жестоко избили и пытали, в результате чего пострадавший пытался покончить с собой. Его девушка заявила, что ее молодого человека пытались обвинить в незаконном пересечении границы, а полиция отказалась принимать заявление об исчезновении мужчины.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на соцсети девушки пострадавшего.

Читайте также:

Внимание! Фото и видео содержат чувствительный контент! 18+!

Попытка самоубийства мужчины в ТЦК – детали инцидента

Девушка заявила, что сначала парня похитили сотрудники пограничной службы из гостиницы Виноградова. Они увезли его в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что парень находится в пограничном пункте пропуска Вилок, где его обвинили в попытке незаконного пересечения границы.

По словам девушки, она пыталась написать заявление в полицию о похищении, однако ей отказали, потому что парень якобы "не сказал, что его украли".

После пограничного пункта мужчину отвезли в Хустовский ТЦК, где его избивали и издевались до тех пор, пока он не решил совершить самоубийство. Как указывает девушка, только тогда парня увезли в реанимацию.

Напомним, на Закарпатье мужчина пытался покончить с жизнью в Хустском ТЦК после обвинений в нелегальном пересечении границы. В настоящее время проводится служебная проверка действий военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Закарпатье ромы напали на улицы на сотрудника местного ТЦК. Они жестоко избили военкома.