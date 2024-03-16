Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Попытка самоубийства мужчины в ТЦК на Закарпатье — девушка пострадавшего сообщила новые детали arrow

Попытка самоубийства мужчины в ТЦК на Закарпатье — девушка пострадавшего сообщила новые детали

16 марта 2024 15:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Попытка самоубийства мужчины в ТЦК на Закарпатье — девушка пострадавшего сообщила новые детали
Мужчину ведут в ТЦК. Иллюстративное фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети распространили информацию о том, что в территориальном центре комплектования на Закарпатье мужчину жестоко избили и пытали, в результате чего пострадавший пытался покончить с собой. Его девушка заявила, что ее молодого человека пытались обвинить в незаконном пересечении границы, а полиция отказалась принимать заявление об исчезновении мужчины.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на соцсети девушки пострадавшего.

Читайте также:

Внимание! Фото и видео содержат чувствительный контент! 18+!

Попытка самоубийства мужчины в ТЦК – детали инцидента

Девушка заявила, что сначала парня похитили сотрудники пограничной службы из гостиницы Виноградова. Они увезли его в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что парень находится в пограничном пункте пропуска Вилок, где его обвинили в попытке незаконного пересечения границы.

По словам девушки, она пыталась написать заявление в полицию о похищении, однако ей отказали, потому что парень якобы "не сказал, что его украли".

После пограничного пункта мужчину отвезли в Хустовский ТЦК, где его избивали и издевались до тех пор, пока он не решил совершить самоубийство. Как указывает девушка, только тогда парня увезли в реанимацию.

Напомним, на Закарпатье мужчина пытался покончить с жизнью в Хустском ТЦК после обвинений в нелегальном пересечении границы. В настоящее время проводится служебная проверка действий военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Закарпатье ромы напали на улицы на сотрудника местного ТЦК. Они жестоко избили военкома.

война
Украина
избиение
Закарпатье
самоубийство
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство