Украинец получил травмы после неудачной попытки пересечь границу

Попытка пересечь границу — мужчина спрыгнул с поезда и получил серьезные травмы
Украинец пытался незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Для этого он спрыгнул с поезда, однако сломал ногу и разбил голову.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 5 июля.
Неудачная попытка пересечь границу
Травмированного мужчину спасли пограничники. Украинец со сломанной ногой и разбитой головой лежал возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей. После оказания медицинской помощи он рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов.
"А чтобы незаконно пересечь границу запасся туристическим снаряжением — спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой. Зато "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники", — говорится в сообщении.
Мужчина был привлечен к админответственности.
Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал антирекорд задержанных во время попытки нелегально пересечь границу. По его словам, за последнее время стало значительно больше дерзких попыток покинуть страну.
Также в Госбюро расследований начали досудебное расследование смерти украинца, который хотел нелегально пересечь украинско-румынскую границу в Вижницком районе Черновицкой области. Там он был убит украинским пограничником.
Читайте Новини.LIVE!