Украинец получил травмы после неудачной попытки пересечь границу

Поезд. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Украинец пытался незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Для этого он спрыгнул с поезда, однако сломал ногу и разбил голову.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Неудачная попытка пересечь границу

Травмированного мужчину спасли пограничники. Украинец со сломанной ногой и разбитой головой лежал возле железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей. После оказания медицинской помощи он рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему это посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов.

Мужчина, который травмировался во время попытки пересечь границу. Фото: ГПСУ

"А чтобы незаконно пересечь границу запасся туристическим снаряжением — спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой. Зато "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники", — говорится в сообщении.

Человек, который травмировался при попытке пересечь границу. Фото: ГНСУ

Мужчина был привлечен к админответственности.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал антирекорд задержанных во время попытки нелегально пересечь границу. По его словам, за последнее время стало значительно больше дерзких попыток покинуть страну.

Также в Госбюро расследований начали досудебное расследование смерти украинца, который хотел нелегально пересечь украинско-румынскую границу в Вижницком районе Черновицкой области. Там он был убит украинским пограничником.