Допомагав знімати з обліку чоловіків — ДБР викрило депутата

Викриття депутата. Фото: ДБР

У Тернопільській області Державне бюро розслідувань викрило депутата місцевої ради, який допомагав ухилянтам. Він організував незаконне зняття чоловіків з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у п'ятницю, 13 червня.

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Депутат допомагав ухилянтам

За даними слідства, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками ТЦК про надання їм сфальсифікованих документів про непридатність до служби.

На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку. За інформацією правоохоронців, таким чином вдалося виключити з обліку понад 15 чоловіків призовного віку.

Викриття депутата. Фото: ДБР

Наразі встановлюють інформацію щодо точної кількості осіб та причетності працівників ТЦК. Відомо, що ціна за такі "послуги" була від 8000 до 10 тисяч доларів.

Депутата затримали на "гарячому" — під час отримання частини суми в розмірі 4500 доларів.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який ухилявся від військової служби з 2022 року.

А у Львівській області судили прикордонника, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати за кордон.