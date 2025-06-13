Допомагав знімати з обліку чоловіків — ДБР викрило депутата

Спіймали на "гарячому" — депутат допомагав ухилянтам за гроші
У Тернопільській області Державне бюро розслідувань викрило депутата місцевої ради, який допомагав ухилянтам. Він організував незаконне зняття чоловіків з військового обліку.
Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у п'ятницю, 13 червня.
Депутат допомагав ухилянтам
За даними слідства, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками ТЦК про надання їм сфальсифікованих документів про непридатність до служби.
На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку. За інформацією правоохоронців, таким чином вдалося виключити з обліку понад 15 чоловіків призовного віку.
Наразі встановлюють інформацію щодо точної кількості осіб та причетності працівників ТЦК. Відомо, що ціна за такі "послуги" була від 8000 до 10 тисяч доларів.
Депутата затримали на "гарячому" — під час отримання частини суми в розмірі 4500 доларів.
Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який ухилявся від військової служби з 2022 року.
А у Львівській області судили прикордонника, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати за кордон.
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