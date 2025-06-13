Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Спіймали на "гарячому" — депутат допомагав ухилянтам за гроші

Спіймали на "гарячому" — депутат допомагав ухилянтам за гроші

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 16:48
Допомагав знімати з обліку чоловіків — ДБР викрило депутата
Викриття депутата. Фото: ДБР
Ключові моменти Депутат допомагав ухилянтам

У Тернопільській області Державне бюро розслідувань викрило депутата місцевої ради, який допомагав ухилянтам. Він організував незаконне зняття чоловіків з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Telegram у п'ятницю, 13 червня.

Реклама
Читайте також:

Депутат допомагав ухилянтам

За даними слідства, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками ТЦК про надання їм сфальсифікованих документів про непридатність до служби.

На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку. За інформацією правоохоронців, таким чином вдалося виключити з обліку понад 15 чоловіків призовного віку.

Затримання депутата за допомогу ухилянтам у Тернопільській області
Викриття депутата. Фото: ДБР

Наразі встановлюють інформацію щодо точної кількості осіб та причетності працівників ТЦК. Відомо, що ціна за такі "послуги" була від 8000 до 10 тисяч доларів. 

Депутата затримали на "гарячому" — під час отримання частини суми в розмірі 4500 доларів. 

null
Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який ухилявся від військової служби з 2022 року.

А у Львівській області судили прикордонника, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати за кордон.

ДБР корупція хабар Тернопільська область ухилянти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації