Помогал снимать с учета мужчин - ГБР разоблачило депутата

Разоблачение депутата. Фото: ГБР

В Тернопольской области Государственное бюро расследований разоблачило депутата местного совета, который помогал уклонистам. Он организовал незаконное снятие мужчин с воинского учета.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Депутат помогал уклонистам

По данным следствия, депутат искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и договаривался с работниками ТЦК о предоставлении им сфальсифицированных документов о непригодности к службе.

На основании этих справок мужчин незаконно снимали с учета. По информации правоохранителей, таким образом удалось исключить из учета более 15 мужчин призывного возраста.

Разоблачение депутата. Фото: ГБР

Сейчас устанавливают информацию о точном количестве лиц и причастности работников ТЦК. Известно, что цена за такие "услуги" была от 8000 до 10 тысяч долларов.

Депутата задержали на "горячем" — во время получения части суммы в размере 4500 долларов.

Скриншот поста ГБР

Напомним, в Харькове судили мужчину, который уклонялся от военной службы с 2022 года.

А во Львовской области судили пограничника, который помогал мужчинам незаконно выезжать за границу.