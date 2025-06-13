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Главная Штаб Поймали на "горячем" — депутат помогал уклонистам за деньги

Поймали на "горячем" — депутат помогал уклонистам за деньги

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 16:48
Помогал снимать с учета мужчин - ГБР разоблачило депутата
Разоблачение депутата. Фото: ГБР
Ключові моменти Депутат помогал уклонистам

В Тернопольской области Государственное бюро расследований разоблачило депутата местного совета, который помогал уклонистам. Он организовал незаконное снятие мужчин с воинского учета.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Депутат помогал уклонистам

По данным следствия, депутат искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и договаривался с работниками ТЦК о предоставлении им сфальсифицированных документов о непригодности к службе.

На основании этих справок мужчин незаконно снимали с учета. По информации правоохранителей, таким образом удалось исключить из учета более 15 мужчин призывного возраста.

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Разоблачение депутата. Фото: ГБР

Сейчас устанавливают информацию о точном количестве лиц и причастности работников ТЦК. Известно, что цена за такие "услуги" была от 8000 до 10 тысяч долларов.

Депутата задержали на "горячем" — во время получения части суммы в размере 4500 долларов.

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Скриншот поста ГБР

Напомним, в Харькове судили мужчину, который уклонялся от военной службы с 2022 года.

А во Львовской области судили пограничника, который помогал мужчинам незаконно выезжать за границу.

ГБР коррупция взятка Тернопольская область уклонисты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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